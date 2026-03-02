СК организовал проверку после обрушения стены жилого дома в Рязани

Проверку организовали по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). В рамках проверки произведен осмотр места происшествия, опрошены жильцы дома, назначена строительно-техническая судебная экспертиза, выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Напомним, 1 марта в 18:00 обрушилась наружная стена одной из квартир в многоквартирном доме № 44 на улице Кудрявцева, построенном в 1904 году. Отмечается, что жителями выбран способ непосредственного управления. Двух человек, проживающих в квартире, переселили в маневренный фонд для временного размещения.

СК организовал проверку после обрушения стены жилого дома в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Проверку организовали по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). В рамках проверки произведен осмотр места происшествия, опрошены жильцы дома, назначена строительно-техническая судебная экспертиза, выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 1 марта в 18:00 обрушилась наружная стена одной из квартир в многоквартирном доме № 44 на улице Кудрявцева, построенном в 1904 году. Отмечается, что жителями выбран способ непосредственного управления.

Двух человек, проживающих в квартире, переселили в маневренный фонд для временного размещения.