В Рязани ввели частичный режим ЧС

В Рязани ввели режим ЧС около дома № 44 на улице Кудрявцева, где обрушилась стена. Постановление горадминистрации опубликовали «Рязанские ведомости» во вторник, 3 марта.
В документе отмечается, что границы зоны ЧС — придомовая территория. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в понедельник, 2 марта.
Управлению энергетики и ЖКХ горадминистрации поручили пострадавшим предоставить жилье в маневренном фонде, организовать проведение экспертизы и комплекса аварийно-восстановительных работ.
Напомним, 1 марта в 18:00 обрушилась наружная стена одной из квартир в многоквартирном доме № 44 на улице Кудрявцева, построенном в 1904 году. Отмечается, что жителями выбран способ непосредственного управления.
Двух человек, проживающих в квартире, переселили в маневренный фонд для временного размещения.
Позже в СК организовали проверку после обрушения стены.