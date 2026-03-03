В Рязани ввели частичный режим ЧС

В Рязани ввели режим ЧС около дома № 44 на улице Кудрявцева, где обрушилась стена. Постановление горадминистрации опубликовали «Рязанские ведомости» во вторник, 3 марта. В документе отмечается, что границы зоны ЧС — придомовая территория. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в понедельник, 2 марта. Управлению энергетики и ЖКХ горадминистрации поручили пострадавшим предоставить жилье в маневренном фонде, организовать проведение экспертизы и комплекса аварийно-восстановительных работ.

Напомним, 1 марта в 18:00 обрушилась наружная стена одной из квартир в многоквартирном доме № 44 на улице Кудрявцева, построенном в 1904 году. Отмечается, что жителями выбран способ непосредственного управления.

Двух человек, проживающих в квартире, переселили в маневренный фонд для временного размещения.

Позже в СК организовали проверку после обрушения стены.