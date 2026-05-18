Рязанские власти прокомментировали ситуацию вокруг озера «Дикая Утка»

Администрация Рязани и министерство природопользования региона ответили на запрос редакции о ситуации вокруг озера «Дикая Утка» на Северной окружной. Местный активист ранее сообщал, что на берегу водоема вновь ведутся работы по отсыпке грунта, и высказывал опасения, что озеро может быть уничтожено. По его словам, на территории нет информационных табличек с данными собственника, а на берегу заметны строительный мусор, глина и обломки кирпича.

В мэрии пояснили, что проверка на участке была проведена еще 15 апреля 2025 года после обращения рязанца через Платформу обратной связи. Тогда действительно выявили факт отсыпки земли грунтом с вкраплениями строительного мусора. Собственнику направили предостережение. Ему рекомендовали устранить признаки нарушения и соблюдать требования земельного законодательства. Однако, подчеркнули в администрации, исполнение этих рекомендаций — зона ответственности самого правообладателя.

При этом в мэрии отметили, что сам по себе факт отсыпки грунта не является правонарушением по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ, если участок используется в рамках разрешенного вида деятельности. Оснований для повторной проверки, по мнению чиновников, сейчас нет — новой информации о нарушениях не поступало. Также в администрации напомнили, что озеро не является муниципальным водным объектом, оно расположено внутри частного земельного участка.

Минприроды Рязанской области, в свою очередь, сообщило, что выездное обследование акватории озера проводилось еще в октябре 2025 года — тогда нарушений в области использования и охраны водного объекта не обнаружили. Предостережений по факту засыпки озеро министерство не выносило.

После новости РЗН. инфо об опасениях рязанца, 13 мая 2026 года сотрудники министерства провели повторный осмотр прилегающей к озеру территории. На момент проверки техника на месте отсутствовала, работы не велись. Однако подтвердилось, что на земельном участке с кадастровым номером 62:29:0041002:139 действительно размещается грунт. При этом попадания грунта непосредственно в озеро зафиксировано не было.

В выписке из ЕГРН указано, что участок находится в частной собственности, категория земель — земли населенных пунктов, разрешенное использование — для сельскохозяйственного производства — поэтому в полномочия минприроды не входит земельный контроль.

Что касается статуса самого водоема, то, согласно данным госводного реестра, «Дикая Утка» признана водоемом. Однако, как пояснили в министерстве, в соответствии с п. 6 ст. 65 Водного кодекса РФ, для водоемов такой площади водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы не устанавливаются. Ширина береговой полосы общего пользования составляет стандартные 20 метров.

Напомним, история вокруг «Дикой Утки» тянется не первый год. Озеро включили в государственный реестр водоемов, подтвердив его смешанное происхождение и необходимость охраны. На берегах водоема гнездятся редкие птицы, занесенные в Красную книгу Рязанской области: турухтан, ремез обыкновенный, малая выпь, травник, сизая чайка, обыкновенный зимородок. Московский районный суд в августе 2019 года запретил собственнику участка засыпать озеро и менять его ландшафт без разрешений, а Рязанский областной суд в декабре того же года оставил это решение в силе.