Рязанец опасается, что озеро «Дикая Утка» вновь оказалось под угрозой засыпки

Рязанец опасается, что озеро «Дикая Утка» на Северной окружной вновь оказалось под угрозой уничтожения. Активисту удалось заснять завоз грунта на берег около водоема. По словам рязанца, на территории около водоема «Дикая Утка» отсутствуют какие-либо информационные таблички с указанием юридического или физического лица. В ответе на запрос в минприроды Рязанской области активисту пояснили, что водный объект «Дикая Утка» не является особо охраняемой природной территорией.

Рязанец опасается, что озеро «Дикая Утка» на Северной окружной вновь оказалось под угрозой уничтожения. Активисту удалось заснять завоз грунта на берег около водоема.

Местный житель сообщил, что неоднократно обращался в администрацию по поводу происходящего. В ответ ему пояснили, что на участке планируются сельскохозяйственные работы, для чего земля была выкуплена в частную собственность. При этом чиновники признали, что завоз грунта осуществляется с нарушениями, а собственнику еще в прошлом году было вынесено предупреждение. Несмотря на это, работы по отсыпке продолжаются.

По словам рязанца, на территории около водоема «Дикая Утка» отсутствуют какие-либо информационные таблички с указанием юридического или физического лица.

В управлении земельных ресурсов и имущественных отношений администрации Рязани сообщили рязанцу, что в апреле 2025 года на участке, где проводится отсыпка грунта, было проведено «контрольное мероприятие по муниципальному земельному контролю. Выявлено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 8.8 КоАП РФ — «Использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению».

В мэрии отметили, что 21 апреля 2025 года в адрес собственника направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках профилактических мероприятий. Однако работы продолжаются до сих пор.

В ответе на запрос в минприроды Рязанской области активисту пояснили, что водный объект «Дикая Утка» не является особо охраняемой природной территорией.

«Статус объекта на данный момент не определен. Согласно Водному кодексу РФ, водоохранные зоны подобной площади, как у «Дикой Утки», не устанавливаются», — написан в ответе министерства.

Тем не менее, водный объект включали в госреестр водоемов.

Между тем на берегу можно увидеть строительный мусор, глину, кирпичи, обломки стен.

«Сейчас там помойка. На озере гнездятся редкие птицы, есть лебеди и белые цапли, рыбачат люди. Красивое место было. Я думаю, что озеро скоро полностью засыпят, так как оно тоже принадлежит собственнику», — рассказал рязанец.

Редакция РЗН. Инфо сделала запросы в мэрию и министерство природопользования, чтобы ведомства прокомментировали ситуацию.

История противостояния вокруг озера тянется не первый год.

В 2019 году «Дикую Утку» включили в государственный реестр водоемов — документ подтвердил, что водоем имеет смешанное естественно-искусственное происхождение и подлежит охране.

На озере обнаружили шесть видов птиц из Красной книги Рязанской области: турухтан, ремез обыкновенный, малая выпь, травник, сизая чайка, обыкновенный зимородок.

В августе 2019 года Московский районный суд запретил собственнику участка засыпать водоем и изменять его ландшафт без соответствующих разрешений.

В декабре того же года владелец проиграл апелляцию по делу об осушении водоема — Рязанский областной суд оставил запрет в силе.