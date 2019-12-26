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11:26, 26 декабря 2019 214
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Владелец «Дикой утки» проиграл апелляцию по делу об осушении водоема

Владелец «Дикой утки» проиграл апелляцию по делу об осушении водоема

Владелец «Дикой утки» проиграл апелляцию по делу об осушении водоема.

В среду, 25 декабря, Рязанский областной суд оставил в силе прежнее решение.

Ранее собственнику запретили осушать и засыпать водоем без соответствующего разрешения.

Напомним, об уничтожении озера «Дикая утка» на медиафоруме ОНФ рассказали президенту. Путин пообещал изучить ситуацию. Однако озеро за Северным обходом продолжили засыпать землей. Позже владельца участка с «Дикой уткой» обязали очистить озеро от грунта и мусора. Несмотря на это, грузовики продолжают приезжать на участок.

В июне рязанские ученые доказали, что «Дикая утка» — природный водоем. На владельцев участка подал в суд природоохранная прокуратура и выиграл дело.


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