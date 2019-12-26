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Владелец «Дикой утки» проиграл апелляцию по делу об осушении водоема.
В среду, 25 декабря, Рязанский областной суд оставил в силе прежнее решение.
Ранее собственнику запретили осушать и засыпать водоем без соответствующего разрешения.
Напомним, об уничтожении озера «Дикая утка» на медиафоруме ОНФ рассказали президенту.
В июне рязанские ученые доказали, что «Дикая утка» — природный водоем. На владельцев участка
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