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19:35, 22 августа 2019 309
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Суд запретил собственнику «Дикой утки» засыпать водоем

Суд запретил собственнику «Дикой утки» засыпать водоем

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Собственнику участка с «Дикой уткой» запретили засыпать водоем. Соответствующее решение принял Московский районный суд в четверг, 22 августа. Таким образом он удовлетворил иск природоохранной прокуратуры к владельцу участка Юрию Шпакову.

На судебном заседании старший помощник рязанского межрайонного природоохранного прокурора Ирина Артюшатская сообщила, что «Дикая утка» признана водоемом и, согласно Водному кодексу, не может находиться в частной собственности. Она также добавила, что с января 2019 года на территории, где расположен водоем, «проводится целенаправленная работа по уничтожению природного ландшафта, часть берега засыпана по проекту рекультивации отходами, привезенными на участок без входного контроля».

«Засыпать дно и берег водоема можно лишь с разрешения Министерства природопользования», — отметила природоохранный прокурор. Со ссылкой на свидетельские показания Артюшатская добавила, что собственник участка организовал на нем несанкционированную свалку с отходами четвертого класса опасности.

«Объект не внесен в реестр мест, где могут быть размещены отходы. Кроме того, захоранивать их в черте населенного пункта, согласно Земельному кодексу, запрещено», — подчеркнула прокурор.

На заседании представитель ответчика отрицал наличие водного объекта. По его словам, водоем не является природным и образовался при строительстве Северной окружной дороги. Также он не согласился с требованием истца запретить собственнику участка работы по изменению дна и берегов водоема.

«Не доказано то, что есть у нас какой-либо водный объект, классифицированный в соответствии с Водным кодексом РФ. Считаю, что суд должен критически отнестись к показаниям свидетелей, которые были на данном водном объекте. По той простой причине, что ни один из свидетелей, представленный со стороны истца, не проживал длительное время у данного водного объекта и может путать его с какими-то иными водными объектами», — заявил юрист Шпакова.

«Прокуратура также должна доказать, что у нас класс опасности был нарушен по отходам», — добавил он.

Со стороны ответчика на судебном заседании выступили двое свидетелей. В их числе — представитель фирмы, проводившей обследование водоема — гендиректор ООО «ГЭТРИ» Максим Кручин. Согласно его заключению, «Дикая утка» появилась при строительстве Северной окружной дороги.

«На момент строительства дороги там была какая-то водная поверхность, нынешние очертания не соответствуют предыдущим, потому говорить, что тот водный объект равен этому, я бы не стал», — сказал Кручин.

Также он отметил, что «Дикая утка» не является озером, так как объект возник в результате деятельности человека, и не попадает ни под одно определение классификации водных объектов Водного кодекса.

Второй свидетель — бывший летчик Сергей Волков рассказал, что, начиная с1977 года, совершил более шести тысяч полетов над Рязанью. Он отметил, что при заходе на посадку пролетал в 400 метрах от расположения «Дикой утки», но ее не видел.

«В поле моего зрения водоем появился в 80-х годах. Примерно тогда я начал сталкиваться с птицами. На высоте примерно 350-370 метров У меня было три столкновения», — рассказал свидетель.

По его словам, примерно на этом расстоянии летают чайки, которые «могут угрожать безопасности воздушного движения» и назвал водоем «объектом повышенной опасности».

По итогам заседания суд запретил собственнику работы по засыпке земельного участка до утверждения проекта мелиорации земель, работы по изменению дна и берегов водного объекта до получения разрешения о предоставлении водного объекта в пользование, также он запретил работы, направленные на изменение существующего природного ландшафта.

Отметим, что решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия решения.

Напомним, на «Дикой утке» обнаружили шесть видов птиц из Красной книги Рязанской области

Об уничтожении озера «Дикая утка» на медиафоруме ОНФ рассказали президенту. Путин пообещал изучить ситуацию. Однако озеро за Северным обходом продолжили засыпать землей.


© RZN.info

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