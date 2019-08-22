Суд запретил собственнику «Дикой утки» засыпать водоем

Собственнику участка с «Дикой уткой» запретили засыпать водоем. Соответствующее решение принял Московский районный суд в четверг, 22 августа. Таким образом он удовлетворил иск природоохранной прокуратуры к владельцу участка Юрию Шпакову.

На судебном заседании старший помощник рязанского межрайонного природоохранного прокурора Ирина Артюшатская сообщила, что «Дикая утка» признана водоемом и, согласно Водному кодексу, не может находиться в частной собственности. Она также добавила, что с января 2019 года на территории, где расположен водоем, «проводится целенаправленная работа по уничтожению природного ландшафта, часть берега засыпана по проекту рекультивации отходами, привезенными на участок без входного контроля».

«Засыпать дно и берег водоема можно лишь с разрешения Министерства природопользования», — отметила природоохранный прокурор. Со ссылкой на свидетельские показания Артюшатская добавила, что собственник участка организовал на нем несанкционированную свалку с отходами четвертого класса опасности.

«Объект не внесен в реестр мест, где могут быть размещены отходы. Кроме того, захоранивать их в черте населенного пункта, согласно Земельному кодексу, запрещено», — подчеркнула прокурор.

На заседании представитель ответчика отрицал наличие водного объекта. По его словам, водоем не является природным и образовался при строительстве Северной окружной дороги. Также он не согласился с требованием истца запретить собственнику участка работы по изменению дна и берегов водоема.

«Не доказано то, что есть у нас какой-либо водный объект, классифицированный в соответствии с Водным кодексом РФ. Считаю, что суд должен критически отнестись к показаниям свидетелей, которые были на данном водном объекте. По той простой причине, что ни один из свидетелей, представленный со стороны истца, не проживал длительное время у данного водного объекта и может путать его с какими-то иными водными объектами», — заявил юрист Шпакова.

«Прокуратура также должна доказать, что у нас класс опасности был нарушен по отходам», — добавил он.

Со стороны ответчика на судебном заседании выступили двое свидетелей. В их числе — представитель фирмы, проводившей обследование водоема — гендиректор ООО «ГЭТРИ» Максим Кручин. Согласно его заключению, «Дикая утка» появилась при строительстве Северной окружной дороги.

«На момент строительства дороги там была какая-то водная поверхность, нынешние очертания не соответствуют предыдущим, потому говорить, что тот водный объект равен этому, я бы не стал», — сказал Кручин.

Также он отметил, что «Дикая утка» не является озером, так как объект возник в результате деятельности человека, и не попадает ни под одно определение классификации водных объектов Водного кодекса.

Второй свидетель — бывший летчик Сергей Волков рассказал, что, начиная с1977 года, совершил более шести тысяч полетов над Рязанью. Он отметил, что при заходе на посадку пролетал в 400 метрах от расположения «Дикой утки», но ее не видел.

«В поле моего зрения водоем появился в 80-х годах. Примерно тогда я начал сталкиваться с птицами. На высоте примерно 350-370 метров У меня было три столкновения», — рассказал свидетель.

По его словам, примерно на этом расстоянии летают чайки, которые «могут угрожать безопасности воздушного движения» и назвал водоем «объектом повышенной опасности».

По итогам заседания суд запретил собственнику работы по засыпке земельного участка до утверждения проекта мелиорации земель, работы по изменению дна и берегов водного объекта до получения разрешения о предоставлении водного объекта в пользование, также он запретил работы, направленные на изменение существующего природного ландшафта.

Отметим, что решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия решения.

Напомним, на «Дикой утке» обнаружили шесть видов птиц из Красной книги Рязанской области