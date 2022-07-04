Озеро «Дикая утка» снова угрожают частично засыпать

В понедельник, 4 июля, на Северной окружной дороге начались работы по расширению трассы. Рабочие отсыпают грунт вдоль берега водоема.

Озеро «Дикая утка», из-за которого неоднократно конфликтовали защитники природы и коммерческие структуры, попало в зону работ по реконструкции Северной окружной дороги. По плану, трассу, проходящую по дамбе в пойме Оки, должны расширить.

В понедельник, 4 июля, на участке между поселком Канищево и поворотом на Борки начались работы, заказанные областным минтрансом. Экскаваторы и бульдозеры подрядчиков начали отсыпать грунт в камыши вдоль берега водоема. Отсыпку провели и вдоль дренажной трубы, которой раньше озеро соединялось с другими озерами поймы, а теперь закрыта — именно через эту трубу озеро пытались слить.Надзорные органы и региональное министерство природопользования признали в 2018—2021 годах озеро «Дикая утка» неестественным водоемом, внесенным в госреестр и подлежащим охране. Экоактивисты сообщили, что там гнездятся редкие виды птиц. Они уже не раз мешали коммерческим структурам, владеющим берегом озера, засыпать его со стороны автозаправки.