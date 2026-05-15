После атаки БПЛА в Рязани проверили качество воздуха. Об этом сообщили в региональной опергруппе.
Отмечается, что Роспотребнадзор проводит проверку качества воздуха на территории жилой застройки с учетом направления ветра.
Сотрудники лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» отобрали пробы в девяти точках Рязани. Проведены лабораторные исследования на содержание загрязняющих веществ.
«Результаты исследований не превышают установленных гигиенических нормативов. Контроль качества атмосферного воздуха продолжается», — заключили в посте.
Напомним, в результате атаки в Рязани погибли четыре человека, среди них есть ребенок. Всего перехвачено 99 БПЛА. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Губернатор Павел Малков сообщил, что семьям погибших и пострадавшим от атаки выплатят компенсации.