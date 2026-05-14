Вынесен приговор виновнику смертельного ДТП с маршруткой под Рязанью

Вынесен приговор жителю Воронежской области за смертельное ДТП с маршруткой под Рязанью. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что в июле 2024 года 55-летний водитель автопоезда, двигаясь по трассе М-5 «Урал», превысил допустимую скорость и пересек регулируемый перекресток на «красный». После столкнулся с рейсовым автобусом.

Одна из пассажирок скончалась на месте происшествия. Шесть человек из автобуса получили травмы различной степени тяжести.

Отмечается, что виновный полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Рыбновский райсуд вынес ему приговор по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека) и назначил два года принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

Кроме того, мужчину лишили права управления транспортными средствами на два года.

Напомним, полиция завершила расследование столкновения маршрутки и бензовоза под Рязанью в мае 2025 года.