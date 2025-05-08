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Полиция завершила расследование столкновения маршрутки и бензовоза под Рязанью
Трагедия произошла 9 июля 2024 года в Рыбновском районе на 175-им километре трассы М-5 «Урал. Там столкнулись автопоезд под управлением 53-летнего жителя Воронежской области и рейсовый автобус, за рулем которого был 63-летний рязанец. В результате аварии 37-летняя пассажирка автобуса погибла, 65-летняя пассажирка получила травмы, которые признали тяжким вредом здоровью, и еще 6 пассажиров получили ранения.

Полиция завершила расследование столкновения маршрутки и бензовоза под Рязанью. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Трагедия произошла 9 июля 2024 года в Рыбновском районе на 175-им километре трассы М-5 «Урал. Там столкнулись автопоезд под управлением 53-летнего жителя Воронежской области и рейсовый автобус, за рулем которого был 63-летний рязанец.

В результате аварии 37-летняя пассажирка автобуса погибла, 65-летняя пассажирка получила травмы, которые признали тяжким вредом здоровью, и еще 6 пассажиров получили ранения.

Следственное управления УМВД России по Рязанской области возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, по неосторожности повлекшее смерть человека), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Установлено, что грузовик следовал за рейсовым автобусом с 10 пассажирами в салоне. Скорость автопоезда была около 65 километров в час. Автобус затормозил на запрещающий сигнал светофора. Водитель автопоезда из-за утомления не мог обеспечивать постоянный контроль за безопасностью движения и меры, принятые им для предотвращения происшествия, эффекта не дали. Столкнувшись, транспортные средства повалились на бок.

Обвинительное заключение направлено для утверждения в прокуратуру Рязанской области.