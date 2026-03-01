Жильцов рухнувшего дома в Рязани переселили в квартиру из маневренного фонда

1 марта в 18:00 обрушилась наружная стена одной из квартир в многоквартирном доме № 44 на улице Кудрявцева, построенном в 1904 году. Отмечается, что жителями выбран способ непосредственного управления. Двух человек, проживающих в квартире, переселили в маневренный фонд для временного размещения. «В настоящий момент проводятся мероприятия по сохранению вещей жильцов и предотвращению дальнейшего разрушения здания», — говорится в сообщении. Как отметили в прокуратуре, проводится проверка.

«Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев поручил подчиненным работникам провести комплексные проверочные мероприятия соблюдения требований жилищного законодательства, в том числе по обеспечению сохранности и содержанию жилищного фонда…

По результатам проверок в случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры реагирования по их пресечению и привлечению к ответственности виновных лиц. При наличии оснований материалы будут направлены в следственные органы», — заявили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что на месте работают сотрудники МЧС. Погибших и пострадавших нет.