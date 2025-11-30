В Рязани начали строительство школы на 1650 мест

Отмечается, что строительство новой школы началось в микрорайоне ДПР 7,7а. На данный момент на стройплощадке завершили раскопку котлована, уточнили в посте. Ранее сообщалось, что объект планируют открыть к 2027 году.