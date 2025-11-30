В Рязани начали строительство школы на 1650 мест
В Рязани начали строительство школы на 1650 мест. Пост об этом опубликован 29 ноября в соцсетях.
Фото: Татьяна Картышкова