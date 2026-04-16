В Рязани подрядчик опоздал со стройкой больницы на 8 месяцев, с ним расторгли контракт

Об этом сообщил заместитель председателя правительства Александр Пшенников на своем ежегодном публичном отчете 16 апреля. По словам чиновника, процесс по поиску нового подрядчика уже идет. «Все возможные инструменты по работе с недобросовестными подрядчиками, которые есть, мы применили. На этой неделе мы с подрядчиком расторгли контракт — хватит уже уговоров, это самая радикальная мера, которая есть», — подчеркнул министр здравоохранения. Пшенников также отметил, что при хорошем стечении обстоятельств стройку объекта должны завершить в 2026 году.

Ранее в региональном минстрое рассказывали, что в Рязани завершили строительство бетонного каркаса здания поликлинического отделения горбольницы № 11.

Напомним, филиал городской больницы № 11 начали строить весной 2024 года. Медучреждение рассчитано на 1200 посещений в смену. Кроме того, там предусмотрено строительство травмпункта и дневного стационара.

Ввести объект в эксплуатацию планировали до 30 сентября 2025 года. Позже дату перенесли. В региональном минстрое отмечали, что срок окончания работ — декабрь 2025 года.

В начале 2026 года в областной прокуратуре сообщили, что подрядчик снова сорвал сроки строительства объекта.