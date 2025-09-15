Рязань
Рязанцам сообщили, когда завершится строительство филиала больницы № 11 в Песочне
Строители начали возводить ограждения технического этажа, прокладывать внутренние инженерные сети электроснабжения и обустраивать фасад котельной. «На объекте уже завершили работы по устройству монолитного каркаса здания поликлиники и котельной, а также дренажной системы для отвода грунтовых вод. Окончание строительных работ — декабрь 2025 года», — отметили в региональном минстрое. Напомним, филиал поликлинического отделения больницы № 11 начали строить весной 2024 года. Объект планировали сдать до 30 сентября 2025 года, однако сроки перенесли. Восьмиэтажный филиал медучреждения появится на пересечении улицы Сережина гора и Васильевского переулка. Ранее сообщалось, что здание будет рассчитано на 1200 посещений в смену.

