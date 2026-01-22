Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
4 часа назад
315
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 577
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
899
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 878
В декабре 2023 года ГБУ РО «УКС Рязанской области» и ООО «Термис» заключили госконтракт на строительство филиала поликлинического отделения № 11. Завершить работы должны были 30 сентября 2025 года, но сроки перенесли до 3 декабря 2025 года. При этом, по данным облпрокуратуры, готовность объекта сейчас составляет 30-35%. Напомним, филиал поликлинического отделения больницы № 11 начали строить весной 2024 года. Объект планировали сдать до 30 сентября 2025 года, однако сроки перенесли до декабря.

Подрядчик снова сорвал сроки строительства филиала больницы № 11 в Песочне. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

В декабре 2023 года ГБУ РО «УКС Рязанской области» и ООО «Термис» заключили госконтракт на строительство филиала поликлинического отделения № 11. Завершить работы должны были 30 сентября 2025 года, но сроки перенесли до 3 декабря.

При этом, по данным облпрокуратуры, готовность объекта сейчас составляет 30-35%.

«В связи с низкими темпами строительства в ходе ранее проведенных проверок органами прокуратуры неоднократно принимались меры прокурорского реагирования, в том числе превентивного характера.

Арбитражным судом Рязанской области рассматривается исковое заявление прокурора о признании одного из дополнительных соглашений к контракту недействительным, применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с подрядчика денежных средств и процентов за пользование ими», — говорится в сообщении.

Напомним, филиал поликлинического отделения больницы № 11 начали строить весной 2024 года. Объект планировали сдать до 30 сентября 2025 года, однако сроки перенесли до декабря.

Восьмиэтажный филиал медучреждения появится на пересечении улицы Сережина гора и Васильевского переулка.

Ранее сообщалось, что здание будет рассчитано на 1200 посещений в смену.