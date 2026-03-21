Силы ПВО снова сбили БПЛА над Рязанской областью

БПЛА самолетного типа над Рязанской областью уничтожили в период с 14.00 до 20.00. Число сбитых дронов не называется. Всего над Россией за это время перехватили 71 беспилотник. Напомним, 21 марта стало известно, что над Рязанской областью сбили один БПЛА. Пострадавших и повреждений нет. С 12:24 в Рязанской области объявлена беспилотная опасность.