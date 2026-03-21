Силы ПВО снова сбили БПЛА над Рязанской областью
БПЛА самолетного типа над Рязанской областью уничтожили в период с 14.00 до 20.00. Число сбитых дронов не называется. Всего над Россией за это время перехватили 71 беспилотник. Напомним, 21 марта стало известно, что над Рязанской областью сбили один БПЛА. Пострадавших и повреждений нет. С 12:24 в Рязанской области объявлена беспилотная опасность.
Силы ПВО снова сбили БПЛА над Рязанской областью. Об этом сообщили в Минобороны.
БПЛА самолетного типа над Рязанской областью уничтожили в период с 14.00 до 20.00 21 марта. Число сбитых дронов не называется.
Всего над Россией за это время перехватили 71 беспилотник.
Позже губернатор Павел Малков сообщил, что во время повторной атаки уничтожено два дрона.
Напомним, 21 марта стало известно, что над Рязанской областью сбили один БПЛА. Пострадавших и повреждений нет.
С 12:24 в Рязанской области объявлена беспилотная опасность.