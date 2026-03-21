Малков сообщил подробности атаки БПЛА на Рязанскую область

«Средствами ПВО над территорией Рязанской области сбит БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет», — написал глава региона. Он уточнил, что на месте работают оперативные службы. Рязанцам напомнили, что в случае, если увидели обломки беспилотника, к ним нельзя приближаться. Нужно позвонить по телефону 112.

Губернатор Павел Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его в соцсетях.

«Средствами ПВО над территорией Рязанской области сбит БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет», — написал глава региона.

Он уточнил, что на месте работают оперативные службы.

Рязанцам напомнили, что в случае, если увидели обломки беспилотника, к ним нельзя приближаться. Нужно позвонить по телефону 112.

Напомним, БПЛА самолетного типа над территорией региона средства ПВО сбили в период с 23.00 20 марта до 7.00 21 марта. Число уничтоженных дронов не указывалось.

Беспилотную опасность отменили.