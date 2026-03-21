Над Рязанской областью перехватили БПЛА
Об этом сообщили в Минобороны.
БПЛА самолетного типа над территорией региона средства ПВО сбили в период с 23.00 20 марта до 7.00 21 марта. Число уничтоженных дронов не указывается.
Всего над Россией перехватили 283 БПЛА.
Позже губернатор Павел Малков заявил, что сбит один дрон. Пострадавших и повреждений нет.