Названо число перехваченных над Рязанской областью БПЛА

Об этом сообщил губернатор Павел Малков. По словам главы региона, средства ПВО сбили над территорией Рязанской области два БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы. Ранее в Минобороны сообщали, что БПЛА самолетного типа над Рязанской областью уничтожили в период с 14.00 до 20.00 21 марта.

Названо число перехваченных над Рязанской областью БПЛА. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своих соцсетях.

По словам главы региона, средства ПВО сбили над территорией Рязанской области два БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.

На месте работают оперативные службы.

Ранее в Минобороны сообщали, что БПЛА самолетного типа над Рязанской областью уничтожили в период с 14.00 до 20.00 21 марта.