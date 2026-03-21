В Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА
В Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА. Соответствующее оповещение прислала РСЧС.
Беспилотную опасность на территории региона объявили в 12:24 21 марта.
«Избегайте открытых участков, не подходите к окнам. Тел.: 112», — написано в оповещении.
Напомним, над Рязанской областью ночью сбили беспилотник. Пострадавших и повреждений нет.