В Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА

Беспилотную опасность на территории региона объявили в 12:24. «Избегайте открытых участков, не подходите к окнам. Тел.: 112», — написано в оповещении. Напомним, над Рязанской области сбили беспилотник. Пострадавших и повреждений нет.