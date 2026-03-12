За день до падения глыбы льда на тротуар на улице Краснорядской «начали уборку»

По информации Госжилинспекции, за день до падения глыбы льда на тротуар на улице Краснорядской УК «начала уборку» крыш домов. Фото, сделанное рязанцами 11 марта, показывает обратное.
12 марта, примерно в 8:28, у Торговых рядов глыбы льда рухнули с крыши на тротуар. Момент падения попал на видео.
7 марта тему очистки этих крыш от нависшего над тротуаром снега подняла рязанка в комментариях под постами губернатора.
«Краснорядская второй день перекрыта для пешеходов. Никаких работ не производится», — написала девушка.
10 марта в ГЖИ ее попросили уточнить точный адрес проблемы, «чтобы связаться с управляющей компанией». Рязанка перечислила дома по улице Краснорядской: № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.
«Управляющая организация начала уборку крыш домов, на текущий момент работы проводятся», — ответили в Госжилинспекции 10 марта.
Однако 11 марта рязанка прислала фотографию улицы, настаивая, что работы не производятся, а снег с крыш самопроизвольно сходит на тротуар.
Согласно открытым данным, большая часть домов по нечетной стороне обслуживается МБУ «АРС» и ООО «ГУЖК СОВЕТСКОГО Р-НА Г. РЯЗАНИ».
Напомним, после смерти 27-летней рязанки от падения на нее наледи в центре Рязани губернатор потребовал у ГЖИ усилить проверки управляющих компаний.
На дом, глыбы льда с которого убили девушку, также обращали внимание за несколько дней до трагедии. В ГЖИ отвечали жителям, что управляющая организация «неоднократно проводила работы по удалению наледи».
Фото улицы Краснорядской от 11 марта из комментария рязанки.