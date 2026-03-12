За день до падения глыбы льда на тротуар на улице Краснорядской «начали уборку»

По информации Госжилинспекции, за день до падения глыбы льда на тротуар на улице Краснорядской УК «начала уборку» крыш домов. Фото, сделанное рязанцами 11 марта, показывает обратное.

12 марта, примерно в 8:28, у Торговых рядов глыбы льда рухнули с крыши на тротуар. Момент падения попал на видео.

Однако 11 марта рязанка прислала фотографию улицы, настаивая, что работы не производятся, а снег с крыш самопроизвольно сходит на тротуар.

Согласно открытым данным, большая часть домов по нечетной стороне обслуживается МБУ «АРС» и ООО «ГУЖК СОВЕТСКОГО Р-НА Г. РЯЗАНИ».

Напомним, после смерти 27-летней рязанки от падения на нее наледи в центре Рязани губернатор потребовал у ГЖИ усилить проверки управляющих компаний.

На дом, глыбы льда с которого убили девушку, также обращали внимание за несколько дней до трагедии. В ГЖИ отвечали жителям, что управляющая организация «неоднократно проводила работы по удалению наледи».

Фото улицы Краснорядской от 11 марта из комментария рязанки.