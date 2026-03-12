Рязань
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
У торговых рядов в Рязани глыбы льда рухнули с крыши, момент попал на видео
Отмечается, что инцидент произошел примерно в 8:28 12 марта на улице Краснорядской. На опубликованных кадрах видно, как глыба льда падает на тротуар, осколки разлетаются и оказываются на проезжей части. Автор поста попросил компетентные органы обратить внимание на проблему.

Фото и видео: страница Алексея Бехелева в «ВК».