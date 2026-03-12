У торговых рядов в Рязани глыбы льда рухнули с крыши, момент попал на видео
У торговых рядов в Рязани глыбы льда рухнули с крыши, момент попал на видео. Пост с кадрами опубликован в соцсетях.
Отмечается, что инцидент произошел примерно в 8:28 12 марта на улице Краснорядской. На опубликованных кадрах видно, как глыба льда падает на тротуар, осколки разлетаются и оказываются на проезжей части.
Автор поста попросил компетентные органы обратить внимание на проблему.
Фото и видео: страница Алексея Бехелева в «ВК».