У торговых рядов в Рязани глыбы льда рухнули с крыши, момент попал на видео

Отмечается, что инцидент произошел примерно в 8:28 12 марта на улице Краснорядской. На опубликованных кадрах видно, как глыба льда падает на тротуар, осколки разлетаются и оказываются на проезжей части. Автор поста попросил компетентные органы обратить внимание на проблему.

Автор поста попросил компетентные органы обратить внимание на проблему.

Фото и видео: страница Алексея Бехелева в «ВК».