Конфликт на Ближнем Востоке. Публикуем главные события минувшей ночи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб, это подтвердило госТВ республики. Правительство объявило 40-дневный траур. В офисе президента пообещали, что гибель Хаменеи не останется без ответа. В Иране подтвердили гибель секретаря совета обороны Али Шамхани и командующего КСИР Мохаммада Пакпура, сообщило агентство IRNA. Начинается «самая ожесточенная наступательная операция» в истории Ирана против США и Израиля, заявили в КСИР. Сотни человек погибли и пострадали во время атаки США и Израиля против Ирана, заявил постпред Ирана в ООН. Fars утверждает, что среди погибших — 118 учеников школы в Минабе.

РИА Новости 1 марта опубликовало главное об ударах США и Израиля по Ирану и ответных атаках Тегерана за прошедшую ночь.

  • Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб, это подтвердило госТВ республики. Правительство объявило 40-дневный траур. В офисе президента пообещали, что гибель Хаменеи не останется без ответа.
  • В Иране подтвердили гибель секретаря совета обороны Али Шамхани и командующего КСИР Мохаммада Пакпура, сообщило агентство IRNA.
  • Начинается «самая ожесточенная наступательная операция» в истории Ирана против США и Израиля, заявили в КСИР.
  • Сотни человек погибли и пострадали во время атаки США и Израиля против Ирана, заявил постпред Ирана в ООН. Fars утверждает, что среди погибших — 118 учеников школы в Минабе. В Израиле после иранских ударов погиб один человек, пострадали более 120, утверждает CNN.
  • Россия требует от США и Израиля немедленно прекратить агрессию против Ирана, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
  • Американский президент Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана будет продолжаться всю неделю или дольше, предложил иранским силовикам «иммунитет» при отказе от сопротивления.
  • Иран атаковал ряд военных баз США — в Кувейте, на севере Ирака, в Саудовской Аравии (об этом сообщали в КСИР или в прессе республики).
  • Известно также об ударах Тегерана по авиабазе Штатов в Катаре — об этом заявляет минобороны Катара. А иранское агентство Fars пишет, что была атака на штаб-квартиру ЦРУ в Дубае.
  • Об атаке Ирана заявляют в Бахрейне — утверждают, что сбили 45 ракет и 9 беспилотников, летевших со стороны Тегерана.
  • Шестнадцать человек пострадали в Катаре от обломков ракет. В Дубае после ударов пострадали четыре сотрудника аэропорта.
  • Армия Израиля около 3.30 мск сообщила, что проводит новую серию ударов. В Тегеране прогремели взрывы. В ЦАХАЛ позже заявили, что поразили около 30 объектов.

Напомним, 28 февраля США и Израиль ударили по иранским объектам, в том числе в Тегеране. Американский президент Дональд Трамп подтвердил начало военной операции. Он заявил, что цель — недопущение получения Тегераном ядерного оружия.

Иран в ответ ударил по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке.

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию с постоянными членами Совбеза РФ.

Рязанец в момент падения ракеты оказался рядом с отелем Fairmont в Дубае и снял на видео последствия атаки.