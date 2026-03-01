Конфликт на Ближнем Востоке. Публикуем главные события минувшей ночи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб, это подтвердило госТВ республики. Правительство объявило 40-дневный траур. В офисе президента пообещали, что гибель Хаменеи не останется без ответа. В Иране подтвердили гибель секретаря совета обороны Али Шамхани и командующего КСИР Мохаммада Пакпура, сообщило агентство IRNA. Начинается «самая ожесточенная наступательная операция» в истории Ирана против США и Израиля, заявили в КСИР. Сотни человек погибли и пострадали во время атаки США и Израиля против Ирана, заявил постпред Ирана в ООН. Fars утверждает, что среди погибших — 118 учеников школы в Минабе.

РИА Новости 1 марта опубликовало главное об ударах США и Израиля по Ирану и ответных атаках Тегерана за прошедшую ночь.

Сотни человек погибли и пострадали во время атаки США и Израиля против Ирана, заявил постпред Ирана в ООН. Fars утверждает, что среди погибших — 118 учеников школы в Минабе. В Израиле после иранских ударов погиб один человек, пострадали более 120, утверждает CNN.

Россия требует от США и Израиля немедленно прекратить агрессию против Ирана, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана будет продолжаться всю неделю или дольше, предложил иранским силовикам «иммунитет» при отказе от сопротивления.

Иран атаковал ряд военных баз США — в Кувейте, на севере Ирака, в Саудовской Аравии (об этом сообщали в КСИР или в прессе республики).

Известно также об ударах Тегерана по авиабазе Штатов в Катаре — об этом заявляет минобороны Катара. А иранское агентство Fars пишет, что была атака на штаб-квартиру ЦРУ в Дубае.

Об атаке Ирана заявляют в Бахрейне — утверждают, что сбили 45 ракет и 9 беспилотников, летевших со стороны Тегерана.

Шестнадцать человек пострадали в Катаре от обломков ракет. В Дубае после ударов пострадали четыре сотрудника аэропорта.

Армия Израиля около 3.30 мск сообщила, что проводит новую серию ударов. В Тегеране прогремели взрывы. В ЦАХАЛ позже заявили, что поразили около 30 объектов.

Напомним, 28 февраля США и Израиль ударили по иранским объектам, в том числе в Тегеране. Американский президент Дональд Трамп подтвердил начало военной операции. Он заявил, что цель — недопущение получения Тегераном ядерного оружия.

Иран в ответ ударил по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке.

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию с постоянными членами Совбеза РФ.

Рязанец в момент падения ракеты оказался рядом с отелем Fairmont в Дубае и снял на видео последствия атаки.