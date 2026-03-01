Конфликт на Ближнем Востоке. Публикуем главные события минувшей ночи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб, это подтвердило госТВ республики. Правительство объявило 40-дневный траур. В офисе президента пообещали, что гибель Хаменеи не останется без ответа. В Иране подтвердили гибель секретаря совета обороны Али Шамхани и командующего КСИР Мохаммада Пакпура, сообщило агентство IRNA. Начинается «самая ожесточенная наступательная операция» в истории Ирана против США и Израиля, заявили в КСИР. Сотни человек погибли и пострадали во время атаки США и Израиля против Ирана, заявил постпред Ирана в ООН. Fars утверждает, что среди погибших — 118 учеников школы в Минабе.
РИА Новости 1 марта опубликовало главное об ударах США и Израиля по Ирану и ответных атаках Тегерана за прошедшую ночь.
- Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб, это подтвердило госТВ республики. Правительство объявило 40-дневный траур. В офисе президента пообещали, что гибель Хаменеи не останется без ответа.
- В Иране подтвердили гибель секретаря совета обороны Али Шамхани и командующего КСИР Мохаммада Пакпура, сообщило агентство IRNA.
- Начинается «самая ожесточенная наступательная операция» в истории Ирана против США и Израиля, заявили в КСИР.
- Сотни человек погибли и пострадали во время атаки США и Израиля против Ирана, заявил постпред Ирана в ООН. Fars утверждает, что среди погибших — 118 учеников школы в Минабе. В Израиле после иранских ударов погиб один человек, пострадали более 120, утверждает CNN.
- Россия требует от США и Израиля немедленно прекратить агрессию против Ирана, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
- Американский президент Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана будет продолжаться всю неделю или дольше, предложил иранским силовикам «иммунитет» при отказе от сопротивления.
- Иран атаковал ряд военных баз США — в Кувейте, на севере Ирака, в Саудовской Аравии (об этом сообщали в КСИР или в прессе республики).
- Известно также об ударах Тегерана по авиабазе Штатов в Катаре — об этом заявляет минобороны Катара. А иранское агентство Fars пишет, что была атака на штаб-квартиру ЦРУ в Дубае.
- Об атаке Ирана заявляют в Бахрейне — утверждают, что сбили 45 ракет и 9 беспилотников, летевших со стороны Тегерана.
- Шестнадцать человек пострадали в Катаре от обломков ракет. В Дубае после ударов пострадали четыре сотрудника аэропорта.
- Армия Израиля около 3.30 мск сообщила, что проводит новую серию ударов. В Тегеране прогремели взрывы. В ЦАХАЛ позже заявили, что поразили около 30 объектов.
Напомним, 28 февраля США и Израиль ударили по иранским объектам, в том числе в Тегеране. Американский президент Дональд Трамп подтвердил начало военной операции. Он заявил, что цель — недопущение получения Тегераном ядерного оружия.
Иран в ответ ударил по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию с постоянными членами Совбеза РФ.
Рязанец в момент падения ракеты оказался рядом с отелем Fairmont в Дубае и снял на видео последствия атаки.