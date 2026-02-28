Израиль нанес превентивный удар по Ирану
Израиль нанес превентивный удар по Ирану, сообщил министр обороны страны Исраэль Кац. Соответствующую информацию 28 февраля передало РИА Новости.
Исраэль Кац уточнил, что власти ввели чрезвычайное положение.
По данным агентства Fars, в Тегеране прогремели три взрыва.
Отмечается, что ночью американский президент Дональд Трамп анонсировал «непростое решение» по Ирану.
Позже он подтвердил начало военной операции.