Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с Совбезом

Совещание глава государства провел с постоянными членами Совбеза в формате видеоконференции. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, участники обсудили ситуацию, складывающуюся вокруг Ирана. Напомним, 28 февраля стало известно, что США и Израиль ударили по иранским объектам, в том числе в Тегеране. Американский президент Дональд Трамп подтвердил начало военной операции и заявил, что ее цель — недопущение получения Тегераном ядерного оружия. Иран в ответ ударил по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке.

