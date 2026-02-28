Рязанец снял на видео последствия падения ракеты рядом с отелем Fairmont в Дубае

Рязанец снял на видео последствия падения ракеты рядом с отелем Fairmont The Palm в Дубае. Кадры оказались в распоряжении РЗН. инфо. Как писали ранее СМИ, 28 февраля иранская ракета упала рядом с пятизвездочным отелем Fairmont The Palm на острове Палм-Джумейра в Дубае. После вспыхнул сильный пожар и поднялся большой столб черного дыма. Напомним, США и Израиль ударили по иранским объектам, в том числе в Тегеране. Американский президент Дональд Трамп подтвердил начало военной операции. Он заявил, что цель — недопущение получения Тегераном ядерного оружия.

Напомним, США и Израиль ударили по иранским объектам, в том числе в Тегеране.

Американский президент Дональд Трамп подтвердил начало военной операции. Он заявил, что цель — недопущение получения Тегераном ядерного оружия.

Иран в ответ ударил по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке.

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию с постоянными членами Совбеза РФ.