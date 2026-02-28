Трамп подтвердил начало военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало военной операции против Ирана. Об этом 28 февраля сообщило ТАСС.

Как заявил американский лидер, операция направлена на ядерную и ракетную программы исламской республики. Ее цель — недопущение получения Тегераном ядерного оружия.

Трамп отметил, что США «сравняют с землей ракетную промышленность» Ирана. Он признал, что Соединенные Штаты могут понести потери в ходе военной операции, но страна делает все, чтобы их минимизировать.

Американский президент призвал иранских военных сложить оружие, а местных жителей оставаться в укрытии, потому что «бомбы будут падать везде».

Кроме того, Трамп заявил, что баллистические ракеты Ирана угрожают американским базам в регионе, союзникам в Европе и «вскоре смогут достичь США».

Напомним, 28 февраля стало известно, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану. В Тегеране прогремели взрывы. В стране ввели чрезвычайное положение.