Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 28
Вск, 01
Пнд, 02
ЦБ USD 77.27 0.15 28/02
ЦБ EUR 91.3 0.27 28/02
Нал. USD 77.50 / 78.29 28/02 08:00
Нал. EUR 91.40 / 92.48 28/02 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
550
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 088
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
607
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 283
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Трамп подтвердил начало военной операции против Ирана
По его словам, операция направлена на ядерную и ракетную программы исламской республики. Ее цель — недопущение получения Тегераном ядерного оружия. Трамп отметил, что США «сравняют с землей ракетную промышленность» Ирана. Он признал, что Соединенные Штаты могут понести потери в ходе военной операции, но страна делает все, чтобы их минимизировать. Президент призвал иранских военных сложить оружие, а местных жителей оставаться в укрытии, так как «бомбы будут падать везде». Кроме того, Трамп заявил, что баллистические ракеты Ирана угрожают американским базам в регионе, союзникам в Европе и «вскоре смогут достичь США».

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало военной операции против Ирана. Об этом 28 февраля сообщило ТАСС.

Как заявил американский лидер, операция направлена на ядерную и ракетную программы исламской республики. Ее цель — недопущение получения Тегераном ядерного оружия.

Трамп отметил, что США «сравняют с землей ракетную промышленность» Ирана. Он признал, что Соединенные Штаты могут понести потери в ходе военной операции, но страна делает все, чтобы их минимизировать.

Американский президент призвал иранских военных сложить оружие, а местных жителей оставаться в укрытии, потому что «бомбы будут падать везде».

Кроме того, Трамп заявил, что баллистические ракеты Ирана угрожают американским базам в регионе, союзникам в Европе и «вскоре смогут достичь США».

Напомним, 28 февраля стало известно, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану. В Тегеране прогремели взрывы. В стране ввели чрезвычайное положение.