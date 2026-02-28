Президент США Дональд Трамп подтвердил начало военной операции против Ирана. Об этом 28 февраля сообщило ТАСС.
Как заявил американский лидер, операция направлена на ядерную и ракетную программы исламской республики. Ее цель — недопущение получения Тегераном ядерного оружия.
Трамп отметил, что США «сравняют с землей ракетную промышленность» Ирана. Он признал, что Соединенные Штаты могут понести потери в ходе военной операции, но страна делает все, чтобы их минимизировать.
Американский президент призвал иранских военных сложить оружие, а местных жителей оставаться в укрытии, потому что «бомбы будут падать везде».
Кроме того, Трамп заявил, что баллистические ракеты Ирана угрожают американским базам в регионе, союзникам в Европе и «вскоре смогут достичь США».
Напомним, 28 февраля стало известно, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану. В Тегеране прогремели взрывы. В стране ввели чрезвычайное положение.