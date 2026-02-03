Рязань
Итоги года
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
555
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 994
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 171
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 672
Спустя трое суток на трассе М-5 в Сасовском округе возобновили движение
Спустя трое суток на трассе М-5 в Сасовском округе возобновили движение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Движение на трассе М-5 «Урал» между селами Салтыково и Шафторка возобновлено с 17:00 3 февраля.

Напомним, 1 февраля на участке дороги в Сасовском округе вводили ограничения из-за неблагоприятных погодных условий. Говорилось, что собственника трассы могут привлечь к ответственности.

Дорожники заявляли, что обстановка на данном участке осложнена высокой плотностью большегрузных транспортных средств, хаотично размещенных на автомобильной дороге, что препятствует проезду спецтехники и мешает обработке спусков и подъемов.

Кроме того, затор в районе 350 км на обходе Шацка в ночь на 3 февраля ликвидировали. Движение восстановили.