Спустя трое суток на трассе М-5 в Сасовском округе возобновили движение

Движение на трассе М-5 «Урал» между селами Салтыково и Шафторка возобновлено с 17:00 3 февраля. Напомним, 1 февраля на участке дороги в Сасовском округе вводили ограничения из-за неблагоприятных погодных условий. Говорилось, что собственника дороги могут привлечь к ответственности. Дорожники заявляли, что обстановка на данном участке осложнена высокой плотностью большегрузных транспортных средств, хаотично размещенных на автомобильной дороге, что препятствует проезду спецтехники и мешает обработке спусков и подъемов.

Спустя трое суток на трассе М-5 в Сасовском округе возобновили движение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Движение на трассе М-5 «Урал» между селами Салтыково и Шафторка возобновлено с 17:00 3 февраля.

Напомним, 1 февраля на участке дороги в Сасовском округе вводили ограничения из-за неблагоприятных погодных условий. Говорилось, что собственника трассы могут привлечь к ответственности.

Дорожники заявляли, что обстановка на данном участке осложнена высокой плотностью большегрузных транспортных средств, хаотично размещенных на автомобильной дороге, что препятствует проезду спецтехники и мешает обработке спусков и подъемов.

Кроме того, затор в районе 350 км на обходе Шацка в ночь на 3 февраля ликвидировали. Движение восстановили.