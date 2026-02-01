На трассе М-5 «Урал» в Рязанской области ограничили движение из-за непогоды
На федеральной автодороге М-5 «Урал» в Рязанской области ввели ограничение движения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
На федеральной автодороге М-5 «Урал» в Рязанской области ввели ограничение движения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Речь идет об участке между селами Салтыково и Шафторка. Там образовалось скопление большегрузов и легковых автомобилей в обоих направлениях, что осложнило дорожную обстановку.
К ликвидации последствий затора привлекли 27 человек и 15 единиц техники.
Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и по возможности выбирать альтернативные пути объезда.