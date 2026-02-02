Собственника трассы М-5 «Урал» в Сасовском районе могут привлечь к ответственности

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, в отношении собственника указанного участка автодороги проводится проверка с последующим возможным привлечением к предусмотренной законодательством ответственности», — говорится в сообщении. Отмечается, что движение транспорта между сёлами Салтыково и Шафторка временно ограничено.

Ранее в МЧС заявили, что участок трассы М-5 в Рязанской области до сих ограничен с 1 февраля.

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.