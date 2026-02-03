На одном из участков трассы М-5 в Рязанской области восстановили движение. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтор».
Затор в районе 350 км на обходе Шацка в ночь на 3 февраля ликвидировали. Движение восстановили.
Отмечается, что на участок трассы в Шацком округе дополнительно привлечена тяжелая техника. Ледяной накат на покрытии устраняется грейдерами. Подъемы и спуски обрабатываются противогололедными материалами.
Дорожники совместно с сотрудниками ГАИ помогают эвакуировать большегрузы с дороги.
Сложная ситуация сохраняется на участке с 408 км (Сасовский район) до 439 км (Мордовия) в связи с большим количеством неисправных большегрузов, расположенных на проезжей части.
Напомним, 1 февраля на участке между селами Салтыково и Шафторка Сасовского района ограничили движение из-за неблагоприятных погодных условий. Говорилось, что собственника дороги могут привлечь к ответственности.
Дорожники заявляли, что обстановка на данном участке осложнена высокой плотностью большегрузных транспортных средств, хаотично размещенных на автомобильной дороге, что препятствует проезду спецтехники и мешает обработке спусков и подъемов.
Фото: администрация Шацкого округа в «ВК».