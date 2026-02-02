Рязань
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
489
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 822
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 085
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 527
ИТОГИ ГОДА 2025
Дорожники прокомментировали затор на трассе М-5 в Рязанской области
Дорожники прокомментировали затор на трассе М-5 в Рязанской области. Соответствующую информацию разместила пресс-служба ФКУ «Поволжуправтор».

Отмечается, что на участке М-5 «Урал» от Шацкого округа до границы с Мордовией сложилась сложная дорожная ситуация.

«Обстановка осложнена высокой плотностью большегрузных транспортных средств, хаотично размещенных на автомобильной дороге, что препятствует проезду спецтехники и мешает обработке спусков и подъемов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подрядная организация работает в усиленном режиме. За прошедшие сутки дорожники израсходовали более 800 тонн песко-соляной смеси для борьбы с обледенением.

Ликвидируют последствия снегопада на федеральных трассах в Рязанской области более 50 единиц техники.

Напомним, 1 февраля на федеральной автодороге М-5 «Урал» участке между селами Салтыково и Шафторка Сасовского района ограничили движение из-за неблагоприятных погодных условий. Говорилось, что собственника дороги могут привлечь к ответственности.

Ранее также сообщалось, что рязанцы более семи часов простояли в пробке под Шацком.