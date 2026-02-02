Дорожники прокомментировали затор на трассе М-5 в Рязанской области

Дорожники прокомментировали затор на трассе М-5 в Рязанской области. Соответствующую информацию разместила пресс-служба ФКУ «Поволжуправтор».

Отмечается, что на участке М-5 «Урал» от Шацкого округа до границы с Мордовией сложилась сложная дорожная ситуация.

«Обстановка осложнена высокой плотностью большегрузных транспортных средств, хаотично размещенных на автомобильной дороге, что препятствует проезду спецтехники и мешает обработке спусков и подъемов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подрядная организация работает в усиленном режиме. За прошедшие сутки дорожники израсходовали более 800 тонн песко-соляной смеси для борьбы с обледенением.

Ликвидируют последствия снегопада на федеральных трассах в Рязанской области более 50 единиц техники.

Напомним, 1 февраля на федеральной автодороге М-5 «Урал» участке между селами Салтыково и Шафторка Сасовского района ограничили движение из-за неблагоприятных погодных условий. Говорилось, что собственника дороги могут привлечь к ответственности.

Ранее также сообщалось, что рязанцы более семи часов простояли в пробке под Шацком.