Перед мостом через Оку в Рязани появится появится пост весового контроля

Об этом в интервью для спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2025» сообщил зампред правительства — министр транспорта и автомобильных дорог Павел Супрун.

«Контролем за движением грузовиков по мосту занимается Ространснадзор, мы тесно взаимодействуем с нашими коллегами. Чтобы оценить контроль, нужно обратить внимание на количество выявленных нарушений. За последние три месяца зафиксировано 29 нарушений на общую сумму 1,5 млн рублей за превышение общей массы грузовых автомобилей.

Были случаи, когда нарушители, зная, что на посту ДПС ведётся проверка, сгружали песок прямо на проезжую часть. И даже с такими мы научились бороться — выявляем их с помощью камер. Потом АО „Рязаньавтодор“ выезжает и собирает этот песок, который мы направляем на зимнее содержание дорог.

Кроме того, сейчас совместно с Ространснадзором активно занимаемся вопросами закрытых номеров. Часто водители закрывают их, пересекая стационарные посты весового контроля, а потом их открывают. Для этого тоже предпримем соответствующие меры.

Что касается стационарных постов весового контроля на подъездных путях к мосту через Оку, то такая задача у нас есть. Уже есть предварительные расчёты, смотрим на источники финансирования, чтобы в 2026 году смонтировать пост весового контроля на постоянной основе на выезде из Рязани. Хотим его разместить напротив поста ДПС. Совместно с Ространснадзором определим точный участок, где смонтируем пост ВГК», — отметил чиновник.

Интервью целиком читайте в спецпроекте «Итоги года 2025».

Напомним, ограничения движения для грузовиков свыше 30 тонн на мосту ввели с 20 февраля 2025 года. Они будут действовать по 19 марта 2026 года.

Ранее редакция РЗН. инфо отследила, что по мосту через Оку регулярно проезжают грузовики с перевесом. Согласно расчетам, груженый песком самосвал с вместимостью кузова 20 м³ весит около 45 тонн.