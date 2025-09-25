Рязанцы раскритиковали ремонт подземного перехода около «Барса», мэрия ответила

В Рязани исправят недостатки капремонта подземного перехода на Московском шоссе. Об этом РЗН. Инфо сообщили в горадминистрации.

Отремонтированный подземный переход у «Барса на Московском» вызвал критику рязанцев. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения с жалобами на сколотую плитку, кривизну ее укладки и затопления после дождей.

«Подрядчику направлена претензия о недостатках выполненной работы. В ближайшее время он приступит к устранению нарушений. Работы по ремонту подземного перехода не приняты и не оплачены», — заявили в горадминистрации.

Напомним, 1 сентября мэр Виталий Артемов сообщил о завершении капитального ремонта подземного перехода на Московском шоссе. Он уточнил, что в ходе работ обновили системы освещения и водоотведения, установили камеры видеонаблюдения и отреставрировали 12 панно с видами Рязани, созданных в советское время.

Ранее на проведение капремонта выделили 34 миллиона 504 тысячи 80 рублей. Подрядчик должен был завершить работы до 1 августа, однако позже срок сдачи объекта перенесли.

Фото взято из соцсетей