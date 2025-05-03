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В подземном переходе у «Барса» восстановят 12 панно с видами Рязани
Глава горадминистрации Виталий Артемов провел выездное совещание. На нем обсудили график и качество выполняемых работ. Решено, что в подземном переходе установят видеокамеры, которые планируют подключить к системе «Безопасный город». Кроме того, обсудили технологии сохранения и восстановления 12 панно с видами Рязани. Срок окончания ремонтных работ — август 2025 года. Уточняется, что в Рязани есть еще два подземных перехода — на Московском шоссе и на улице Циолковского. Виталий Артемов поручил оценить сметную стоимость ремонта объектов.

В подземном переходе у ТРЦ «Барс на Московском» восстановят 12 панно с видами Рязани. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба мэрии.

Глава горадминистрации Виталий Артемов провел выездное совещание. На нем обсудили график и качество выполняемых работ.

Решено, что в подземном переходе установят видеокамеры, которые планируют подключить к системе «Безопасный город».

Кроме того, обсудили технологии сохранения и восстановления 12 панно с видами Рязани.

Срок окончания ремонтных работ — август 2025 года.

Уточняется, что в Рязани есть еще два подземных перехода — около остановки «Университет МВД» на Московском шоссе и у строительного колледжа на улице Циолковского. Виталий Артемов поручил оценить сметную стоимость ремонта объектов.

«Все подземные переходы должны быть приведены в порядок», — заявил он.

Напомним, ремонт в подземном переходе около «Барса на Московском» начался в январе 2025 года.