В подземном переходе у «Барса» восстановят 12 панно с видами Рязани

В подземном переходе у ТРЦ «Барс на Московском» восстановят 12 панно с видами Рязани. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба мэрии.
Глава горадминистрации Виталий Артемов провел выездное совещание. На нем обсудили график и качество выполняемых работ.
Решено, что в подземном переходе установят видеокамеры, которые планируют подключить к системе «Безопасный город».
Кроме того, обсудили технологии сохранения и восстановления 12 панно с видами Рязани.
Срок окончания ремонтных работ — август 2025 года.
Уточняется, что в Рязани есть еще два подземных перехода — около остановки «Университет МВД» на Московском шоссе и у строительного колледжа на улице Циолковского. Виталий Артемов поручил оценить сметную стоимость ремонта объектов.
«Все подземные переходы должны быть приведены в порядок», — заявил он.
Напомним, ремонт в подземном переходе около «Барса на Московском» начался в январе 2025 года.