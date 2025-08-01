Подрядчик не закончил ремонт подземного перехода у «Барса на Московском» в срок

В администрации сообщили, что работы выполнены на 60%. Согласно сайту госзакупок, контракт на работы заключен с ООО «ПАРАД-ОКС». Как указано в контракте, работы должны были завершить по 1 августа 2025 года включительно. Работы планируется завершить в августе 2025 года.

Подрядчик не закончил ремонт подземного перехода у «Барса на Московском» в срок. Об этом сообщила горадминистрация.

В мэрии сообщили, что работы выполнены на 60%. Согласно сайту госзакупок, контракт на работы заключен с ООО «ПАРАД-ОКС». Как указано в контракте, работы должны были завершить по 1 августа 2025 года включительно.

«Сейчас идет монтаж новых навесов, отделка пола пешеходного перехода, устройство гранитных плиток на лестничных входах. В переходе уже заменили освещение», — подчеркнули в мэрии.

Также сообщили, что в переходе установят видеонаблюдение, отремонтируют системы водоснабжения и водоотведения. На лестницах установят подъемники для маломобильных граждан.

Работы запланировали завершить в августе 2025 года.

Напомним, ремонт подземного перехода начали в январе.