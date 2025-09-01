Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
Вчера 16:40
2 642
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
3 621
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
1 184
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 988
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В Рязани завершили капремонт подземного перехода на Московском шоссе
В Рязани завершился капитальный ремонт подземного перехода на Московском шоссе у торгового дома «Барс». Об этом сообщил Виталий Артемов в своем телеграм-канале. В ходе работ обновили системы освещения и водоотведения, а также установили камеры видеонаблюдения для повышения безопасности граждан. Переход стал более доступным для маломобильных граждан. Кроме того, в рамках ремонта провели реставрация 12 панно с видами Рязани, созданных в советское время. По условиям муниципального контракта, подрядная организация несет гарантию на выполненные работы в течение 5 лет. В случае выявления дефектов в этот период, они будут устранены за счет подрядчика.

Фото: Виталий Артемов