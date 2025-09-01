В Рязани завершили капремонт подземного перехода на Московском шоссе

В Рязани завершился капитальный ремонт подземного перехода на Московском шоссе у торгового дома «Барс». Об этом сообщил Виталий Артемов в своем телеграм-канале. В ходе работ обновили системы освещения и водоотведения, а также установили камеры видеонаблюдения для повышения безопасности граждан. Переход стал более доступным для маломобильных граждан. Кроме того, в рамках ремонта провели реставрация 12 панно с видами Рязани, созданных в советское время. По условиям муниципального контракта, подрядная организация несет гарантию на выполненные работы в течение 5 лет. В случае выявления дефектов в этот период, они будут устранены за счет подрядчика.

Фото: Виталий Артемов