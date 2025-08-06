Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 06
25°
Чтв, 07
24°
Птн, 08
22°
ЦБ USD 80.05 0.38 06/08
ЦБ EUR 92.51 0.18 06/08
Нал. USD 81.12 / 80.20 06/08 12:55
Нал. EUR 94.25 / 94.00 06/08 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
3 минуты назад
19
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
894
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
2 443
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 306
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В рязанском ВООПИиК прошел обыск
В рязанском ВООПИик на улице Новослободской прошел обыск по уголовному делу о клевете. Обыск проходил в месте проживания председателя рязанского отделения организации, там же, по данным дознавателя, юридически зарегистрирован ВООПИиК. В комментариях под постом об обыске заместитель председателя совета рязанского ВООПИиК Игорь Кочетков разместил фото постановления Советского районного суда. В постановлении указано, что дознаватель обратился в суд с ходатайством в связи с тем, что «у органов предварительного расследования имеются данные полагать, что по месту нахождения ВООПИиК могут находиться орудия, оборудование и иные средства преступления, в том числе компьютерная техника, при помощи которой могли быть опубликованы статьи или публикации, а также предметы, документы, которые могут иметь значение для уголовного дела».

В рязанском ВООПИик на улице Новослободской прошел обыск по уголовному делу о клевете. Как сообщается на странице региональной организации в соцсетях, следственное мероприятие прошло вечером 5 августа.

Обыск проходил в месте проживания председателя рязанского отделения организации, там же, по данным дознавателя, юридически зарегистрирован ВООПИиК.

В комментариях под постом об обыске заместитель председателя совета рязанского ВООПИиК Игорь Кочетков разместил фото постановления Советского районного суда. В постановлении указано, что дознаватель обратился в суд с ходатайством в связи с тем, что «у органов предварительного расследования имеются данные полагать, что по месту нахождения ВООПИиК могут находиться орудия, оборудование и иные средства преступления, в том числе компьютерная техника, при помощи которой могли быть опубликованы статьи или публикации, а также предметы, документы, которые могут иметь значение для уголовного дела».

Также согласно документу, уголовное дело возбудили 7 июля по части 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета).

Постановление активист намерен обжаловать.

Как указано самим Кочетковым в комментариях, в деле фигурируют несколько постов, в том числе о митинге, прошедшем в апреле. Во всех публикациях фигурирует застройка на территории шпалзавода.

Напомним, ГК «Зеленый сад» подала восемь исков к ВООПИиК и их активистам о защите деловой репутации.

Их начали рассматривать в июне. На заседаниях стало известно, что компания требует опровержения сведений, содержащихся в публикации ВООПИиК от 26 ноября 2022 года, которая порочит деловую репутацию «Зеленого сада». В посте шла речь о возможном строительстве на территории шпалозавода и проверке СК.

Это не первый суд по теме. Так, в Московском районном суде рассматривали иск активиста Игоря Кочеткова к мэрии Рязани о признании недействительным выдачи разрешения на строительство домов в районе шпалозавода. Суд занял сторону горадминистрации, и иск активиста был отклонен.

Отметим, в мае со страницы ВООПИиК начали удалять негативные публикации о застройке в шпалозаводе.