В рязанском ВООПИиК прошел обыск

В рязанском ВООПИик на улице Новослободской прошел обыск по уголовному делу о клевете. Обыск проходил в месте проживания председателя рязанского отделения организации, там же, по данным дознавателя, юридически зарегистрирован ВООПИиК. В комментариях под постом об обыске заместитель председателя совета рязанского ВООПИиК Игорь Кочетков разместил фото постановления Советского районного суда. В постановлении указано, что дознаватель обратился в суд с ходатайством в связи с тем, что «у органов предварительного расследования имеются данные полагать, что по месту нахождения ВООПИиК могут находиться орудия, оборудование и иные средства преступления, в том числе компьютерная техника, при помощи которой могли быть опубликованы статьи или публикации, а также предметы, документы, которые могут иметь значение для уголовного дела».

В рязанском ВООПИик на улице Новослободской прошел обыск по уголовному делу о клевете. Как сообщается на странице региональной организации в соцсетях, следственное мероприятие прошло вечером 5 августа.

Обыск проходил в месте проживания председателя рязанского отделения организации, там же, по данным дознавателя, юридически зарегистрирован ВООПИиК.

В комментариях под постом об обыске заместитель председателя совета рязанского ВООПИиК Игорь Кочетков разместил фото постановления Советского районного суда. В постановлении указано, что дознаватель обратился в суд с ходатайством в связи с тем, что «у органов предварительного расследования имеются данные полагать, что по месту нахождения ВООПИиК могут находиться орудия, оборудование и иные средства преступления, в том числе компьютерная техника, при помощи которой могли быть опубликованы статьи или публикации, а также предметы, документы, которые могут иметь значение для уголовного дела».

Также согласно документу, уголовное дело возбудили 7 июля по части 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета).

Постановление активист намерен обжаловать.

Как указано самим Кочетковым в комментариях, в деле фигурируют несколько постов, в том числе о митинге, прошедшем в апреле. Во всех публикациях фигурирует застройка на территории шпалзавода.

Напомним, ГК «Зеленый сад» подала восемь исков к ВООПИиК и их активистам о защите деловой репутации.

Их начали рассматривать в июне. На заседаниях стало известно, что компания требует опровержения сведений, содержащихся в публикации ВООПИиК от 26 ноября 2022 года, которая порочит деловую репутацию «Зеленого сада». В посте шла речь о возможном строительстве на территории шпалозавода и проверке СК.

Это не первый суд по теме. Так, в Московском районном суде рассматривали иск активиста Игоря Кочеткова к мэрии Рязани о признании недействительным выдачи разрешения на строительство домов в районе шпалозавода. Суд занял сторону горадминистрации, и иск активиста был отклонен.

Отметим, в мае со страницы ВООПИиК начали удалять негативные публикации о застройке в шпалозаводе.