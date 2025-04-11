Активист Кочетков «злоупотребляет правом» и затягивает суд — юрист «Зеленого сада»

На довод истца о необходимости проведении государственной экологической экспертизы, юрист пояснила, что такая обязанность предусматривается законом в случае размещения и хранения опасных отходов, однако на территории шпалозавода размещение и хранение отходов не производилось (аналогичное мнение выразил сотрудник предприятия). Также был оспорен аргумент о согласовании строительства домов с Минобороны. Представитель администрации Рязани заявила, что оно требуется только когда объекты влияют на безопасность полетов и находятся в приаэродромной территории или полосах воздушных подходов к аэродрому. Ни один из этих пунктов не нарушался.

В пятницу, 11 апреля, в Московском суде прошло очередное предварительное слушание по делу об иске активиста Алексея Кочеткова к администрации Рязани о признании недействительным выдачи разрешения на строительство домов в районе шпалозавода.

ГК «Зеленый сад» выступает в деле в качестве заинтересованного лица.

По словам юриста компании «Зеленый сад» Татьяны Платоновой, ранее в Советском суде рассматривалось аналогичное дело о признании недействительным выдачи разрешения на строительство домов в районе шпалозавода. Суд пришел к выводу, компания предоставила полный комплект документов, который требует законодательство РФ и признал выдачу разрешения законной. Решение суда вступило в законную силу.

«Заявленные требования не подлежат удовлетворению, они основаны на неверном толковании норм права истца», — отметила юрист.

По ее словам, ГК «Зеленый сад» представила суду отзыв на иск, тезисы которого вкратце озвучили на заседании.

На довод истца о необходимости проведении государственной экологической экспертизы юрист Татьяна Платонова пояснила, что такая обязанность предусматривается законом в случае размещения и хранения опасных отходов, однако на территории шпалозавода размещение и хранение отходов не производилось (аналогичное мнение выразил сотрудник предприятия).

«Истец широко трактует понятие размещение и хранение опасных отходов», — заявила представитель «Зеленого сада».

Также был оспорен аргумент о согласовании строительства домов с Минобороны.

Представитель администрации Рязани заявила, что оно требуется только когда объекты влияют на безопасность полетов и находятся в приаэродромной территории или полосах воздушных подходов к аэродрому. Ни один из этих пунктов не нарушался.

Также юрист ГК «Зеленый сад» отметил, что гендиректор Бюро экспертизы и Бюро экспертизы, выдавшее положительное заключение проектной документации на строительство домов, не являются аффилированными лицами компании.

По ее словам, существуют понятия «аффилированности» и «заинтересованности» лиц, которые были приведены в отзыве компании на судебный иск. Ни одно из них не было доказано. Кроме того, Бюро экспертизы на момент выдачи заключения экспертизы проектной документации имело необходимую аккредитацию.

В завершении юрист компании заявила, что истец «злоупотребляет правом».

«Сроки рассмотрения заседания выходит за все рамки по кодексу административного судопроизводства», — заключила представитель «Зеленого сада».