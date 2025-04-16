В Рязани состоялся митинг

Во вторник, 15 апреля, в Рязани около памятника Советско-польскому братству по оружию состоялся митинг в защиту Мещеры, согласованный с горадминистрацией. В начале митинга активист Игорь Кочетков заявил, что поводом для его проведения стал факт вывоза грунта с территории шпалопропиточного завода на военный полигон в Дубровичи. Также он отметил, что целью мероприятия является защита прав граждан на благоприятную среду обитания. Вступительная речь Кочеткова длилась около 20 минут, в ходе которой он не реагировал на поступающие от присутствующих вопросы. Когда люди теряли терпение, он просил полицию «убрать провокаторов» и «пресечь провокацию». Всего на митинг собралось около 50 человек.

Во вторник, 15 апреля, в Рязани около памятника Советско-польскому братству по оружию состоялся митинг в защиту Мещеры, согласованный с горадминистрацией.

В начале митинга активист Игорь Кочетков заявил, что поводом для его проведения стал факт вывоза грунта с территории шпалопропиточного завода на военный полигон в Дубровичи. Также он отметил, что целью мероприятия является защита прав граждан на благоприятную среду обитания.

Вступительная речь Кочеткова длилась около 20 минут, в ходе которой он не реагировал на поступающие от присутствующих вопросы. Когда люди теряли терпение, он просил полицию «убрать провокаторов» и «пресечь провокацию». Всего на митинг собралось около 50 человек.

Чтобы подтвердить, что грунт, вывозимый в Дубровичи, опасен — Игорь Кочетков предлагал всем желающим понюхать образцы земли, якобы привезенные с военного полигона. Рязанцы поинтересовались, брали ли для анализа пробу грунта самого Шпалопропиточного завода, но ответа не получили.

Не все рязанцы согласились с мнением Игоря Кочеткова. Жители Борок интересовались, почему общественность не волновала проблема зараженного грунта, когда он находился на территории завода. На заданный вопрос получить четкого ответа рязанцам не удалось.

Также люди задались вопросом, почему Игорь Кочетков (сотрудник ВООПИК) сконцентрировал внимание на экологии и не занимается восстановлением деревянных памятников архитектуры, которые стоят в центре города в плачевном состоянии.

Не все желающие смогли высказаться и получить ответы во время митинга. Рязанцы вынуждены были выкрикивать без микрофона свои вопросы. При этом изначально инициаторы заявили, что каждый желающий получит возможность высказать свое мнение.

Генподрядчик по проекту «Окская стрелка» на территории шпалозавода, директор ООО «Строительные технологии» Сергей Котусов ответил на заявления Кочеткова на митинге.

«Работы на территории воинской части в районе села Дубровичи осуществляются по договору с командованием части в/ч 41450. Привезенный грунт используется для подготовки полигона БПЛА, возведения отдельно стоящих валов, вододрома, противопожарного водоема, валов безопасности и других нужд. С территории бывшего шпалозавода и отправляется на полигон в Дубровичах грунт 5 класса — безопасный. У водителя при перевозке каждой партии грунта находятся товарно-сопроводительные документы и результаты лабораторных испытаний. 10 апреля федеральный надзор в присутствии жителей Дубровичей и профильных ведомств — региональной природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, Военной прокуратуры — взял пробы грунта на полигоне. Мы оказали полное содействие в проведении работ. Забор грунта проводился по официальной методике с разных глубин и на разных участках военного полигона», — подчеркнул Котусов.