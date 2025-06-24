В Рязани «Зеленый сад» подал 8 исков к ВООПИиК и их активистам о защите деловой репутации

ООО «Зеленый Сад-Приозерный» и застройщик «Зеленый сад — Рябиновые гроздья» подали иски к региональному отделению всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», к его председателю Андрею Петруцкому, а также к активистам Александру Бабию и Игорю Кочеткову. Как отмечается в документах суда, иски подали в связи с защитой деловой репутации. Шесть дел приняли к производству. По четырем из них назначены предварительные судебные заседания на конец июня и конец августа. Также 7 августа состоится суд со спецзатройщиком и региональным отделением ВООПИиК.

ООО «Зеленый Сад-Приозерный» и застройщик «Зеленый сад — Рябиновые гроздья» подали иски к региональному отделению всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», к его председателю Андрею Петруцкому, а также к активистам Александру Бабию и Игорю Кочеткову. Соответствующую информацию разметили в картотеке Арбитражного суда.

Как отмечается в документах суда, иски подали в связи с защитой деловой репутации. Шесть дел приняли к производству. По четырем из них назначены предварительные судебные заседания на конец июня и конец августа. Также 7 августа состоится суд со спецзатройщиком и региональным отделением ВООПИиК.

Напомним, со страницы ВООПИиК начали удалять негативные публикации о застройке в шпалозаводе.

Ранее в Московском суде рассматривали иск активиста Алексея Кочеткова к администрации Рязани о признании недействительным выдачи разрешения на строительство домов в районе шпалозавода. Суд занял сторону мэрии и в иске Кочеткову отказал.