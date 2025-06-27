В Рязани начали рассматривать иски ГК «Зеленый сад» к ВООПИиК, ее представителям и активисту Кочеткову

Юрист «Зеленого сада» уточнил требования иска: компания требует опровержения сведений, содержащихся в публикации от 26 ноября 2022 года, которая порочит деловую репутацию компании. В ней шла речь о возможном строительстве на территории шпалозавода и проверке СК. Представитель «Зеленого сада» уточнил, согласны ли ответчики с тем, что публикации написаны со страницы ВООПИиК. Активист Игорь Кочетков отвечать отказался, при этом в материалах дела представлены удостоверенные нотариусом материалы со страницы ВООПИиК «ВКонтакте». Кочетков заявил, что все уточнения предоставит в письменном виде после общения с юристами на следующих заседаниях — они перенесены на 31 июля.

В Рязани начали рассматривать иски ГК «Зеленый сад» к организации ВООПИиК, ее представителям и активисту Игорю Кочеткову. В четверг, 26 июня, корреспондент РЗН. Инфо присутствовала на двух заседаниях в Арбитражном суде.

Юрист «Зеленого сада» уточнил требования иска: компания требует опровержения сведений, содержащихся в публикации от 26 ноября 2022 года, которая порочит деловую репутацию компании. В ней шла речь о возможном строительстве на территории шпалозавода и проверке СК.

Представитель «Зеленого сада» уточнил, согласны ли ответчики с тем, что публикации написаны со страницы ВООПИиК. Активист Игорь Кочетков отвечать отказался, при этом в материалах дела представлены удостоверенные нотариусом материалы со страницы ВООПИиК «ВКонтакте». Кочетков заявил, что все уточнения предоставит в письменном виде после общения с юристами на следующих заседаниях — они перенесены на 31 июля.

В связи с этим истец заявил о готовности подать ходатайство о проведении лингвистической экспертиз в отношении опубликованной статьи в целях подтверждения нарушения прав компании.

Единственным доводом, на основании которого представители ВООПИиК заявляли, что не согласны с иском, является истечение срока давности. Тот, по их словам, истек через год после публикации, которую «Зеленый сад» считает порочащей их репутацию. Истец не согласился с указанными доводами по пропуску срока давности, которые, по словам истца, основаны на неверном толковании Кочетковым и его юристами норм права. Других документов Кочетков не представил.

Ранее в Московском суде рассматривали иск активиста Игоря Кочеткова к администрации Рязани о признании недействительным выдачи разрешения на строительство домов в районе шпалозавода. Суд занял сторону мэрии, и иск Кочеткова был отклонен.

Напомним, со страницы ВООПИиК начали удалять негативные публикации о застройке в шпалозаводе.