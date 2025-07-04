Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область
«Сегодня днем средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты три БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб», — написал глава региона.
Губернатор региона Павел Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях.
«Сегодня днем средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты три БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб», — написал глава региона.
В РСЧС в 18:48 рязанцев предупредили, что в регионе сохраняется беспилотная опасность.
Ранее Минобороны сообщало, что с 16:00 до 18:00 4 июля над Рязанской областью сбили три БПЛА.