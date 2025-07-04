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Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область
«Сегодня днем средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты три БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб», — написал глава региона.

Губернатор региона Павел Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях.

«Сегодня днем средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты три БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб», — написал глава региона.

В РСЧС в 18:48 рязанцев предупредили, что в регионе сохраняется беспилотная опасность.

Ранее Минобороны сообщало, что с 16:00 до 18:00 4 июля над Рязанской областью сбили три БПЛА.