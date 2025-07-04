Жителей Рязанской области напугали громкие хлопки ночью

Хлопки прогремели в ночь на 4 июля над Ухоловским районом. По словам местных жителей, всего в небе раздалось три хлопка. «Один был похож на сверхзвук, а два других были одновременно», — отметили местные. Ухоловцы подчеркнули, что от хлопков в домах затряслись стены. «У нас дома после второго и третьего хлопка затряслись двери», — заключили жители. Предположительно, хлопки были вызваны переходом самолета на сверхзвук.

Жителей Рязанской области напугали громкие хлопки ночью. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили читатели.

Хлопки прогремели в ночь на 4 июля над Ухоловским районом. По словам местных жителей, всего в небе раздалось три хлопка.

«Один был похож на сверхзвук, а два других были одновременно», — отметили местные.

Ухоловцы подчеркнули, что от хлопков в домах затряслись стены.

«У нас дома после второго и третьего хлопка затряслись двери», — заключили жители.

Предположительно, хлопки были вызваны переходом самолета на сверхзвук.

Также ночью в регионе объявлялась опасность БПЛА.