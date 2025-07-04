Над Рязанской областью сбили беспилотники
С 16.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА — над территорией Брянской области, три БПЛА — над территорией Рязанской области и по 1 БПЛА — над территориями Смоленской и Орловской областей.
Над Рязанской областью 4 июля сбили беспилотники. Об этом сообщило Минобороны в соцсетях.
С 16:00 до 18:00 дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 16 украинских БПЛА самолетного типа. Три дрона сбили над Рязанской областью, 11 — над Брянской областью, по одному — над Смоленской и Орловской областями.
Позже губернатор региона Павел Малков прокомментировал атаку.
Напомним, в Рязанской области с 15:09 объявлена беспилотная опасность.