Над Рязанской областью сбили беспилотники

С 16.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА — над территорией Брянской области, три БПЛА — над территорией Рязанской области и по 1 БПЛА — над территориями Смоленской и Орловской областей.