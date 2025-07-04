В Рязанской области объявили угрозу атаки БПЛА
Сообщения поступили жителям 4 июля в 02:33. «Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — сказано в рассылке. Угрозу беспилотной атаки отменили в 7:12.
В Рязанской области объявили угрозу атаки БПЛА. Информацию об опасности разослала РСЧС.
Сообщения поступили жителям 4 июля в 02:33.
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — сказано в рассылке.
Угрозу беспилотной атаки отменили в 7:12.