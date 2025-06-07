Зеленский: водители фур ничего не знали об атаке дронов на российские аэродромы

Владимир Зеленский заявил, что водители фур не знали, что контейнеры, которые они перевозили, были оснащены беспилотниками. Об этом 7 июня сообщает РБК со ссылкой на ABC News.
«Они ничего не знали. Они просто выполняли свою работу», — приводятся слова Зеленского.
Он уточнил, что украинские спецслужбы использовали свое оружие и не применяли технику западных союзников.
«Я очень хотел использовать только то, что мы производим, и чтобы это разделение [было] очень четким», — заключил он.
Напомним, 1 июня Рязань атаковали БПЛА, был поврежден жилой дом. Пострадавших нет. Позже в Минобороны сообщили, что ВСУ пытались атаковать аэродром в Рязанской области FPV-дронами.
Стало известно о задержании водителя фуры, из которой запускали дроны, атаковавшие Рязань. Кроме того, выяснилось, где могли подготавливать грузовые машины.
Позже водитель фуры рассказал, как на въезде в Рязань из кузова начали вылетать дроны.