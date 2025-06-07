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Зеленский: водители фур ничего не знали об атаке дронов на российские аэродромы
«Они ничего не знали. Они просто выполняли свою работу», — приводятся слова Зеленского. Он уточнил, что украинские спецслужбы использовали свое оружие и не применяли технику западных союзников. «Я очень хотел использовать только то, что мы производим, и чтобы это разделение [было] очень четким», — заключил он. Напомним, 1 июня Рязань атаковали БПЛА, был поврежден жилой дом. Пострадавших нет. Позже в Минобороны сообщили, что ВСУ пытались атаковать аэродром в Рязанской области FPV-дронами. Стало известно о задержании водителя фуры, из которой запускали дроны, атаковавшие Рязань. Кроме того, стало известно, где могли подготавливать грузовые машины.

Владимир Зеленский заявил, что водители фур не знали, что контейнеры, которые они перевозили, были оснащены беспилотниками. Об этом 7 июня сообщает РБК со ссылкой на ABC News.

«Они ничего не знали. Они просто выполняли свою работу», — приводятся слова Зеленского.

Он уточнил, что украинские спецслужбы использовали свое оружие и не применяли технику западных союзников.

«Я очень хотел использовать только то, что мы производим, и чтобы это разделение [было] очень четким», — заключил он.

Напомним, 1 июня Рязань атаковали БПЛА, был поврежден жилой дом. Пострадавших нет. Позже в Минобороны сообщили, что ВСУ пытались атаковать аэродром в Рязанской области FPV-дронами.

Стало известно о задержании водителя фуры, из которой запускали дроны, атаковавшие Рязань. Кроме того, выяснилось, где могли подготавливать грузовые машины.

Позже водитель фуры рассказал, как на въезде в Рязань из кузова начали вылетать дроны.