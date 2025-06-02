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Baza: следователи допросили водителей фур, с которых могли запускать БПЛА
По данным портала, опрошенные заявили, что владельцем большегруза является некий 37-летний Артем. Им поступил заказ от предпринимателя на перевозку каркасных домов. Мужчины согласовали оплату. В пути во время остановки из фур начали вылетать беспилотники. В Рязанской области произошла такая же ситуация. 46-летний Сергей сообщил следователям, что вез модульный дом из Челябинска. На въезде в Рязань, у его «Скании» во время движения сорвало крышу, и оттуда начали вылетать дроны. По данным «Baza», следователи возбудили уголовное дело по статье «Теракт». Они разыскивают владельца большегрузов.

Следователи допросили водителей фур, с которых могли запускать БПЛА. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщает Telegram-канал «Baza».

По данным портала, опрошенные заявили, что владельцем большегруза является некий 37-летний Артем. Им поступил заказ от предпринимателя на перевозку каркасных домов. Мужчины согласовали оплату. В пути во время остановки из фур начали вылетать беспилотники.

В Рязанской области произошла такая же ситуация. 46-летний Сергей сообщил следователям, что вез модульный дом из Челябинска. На въезде в Рязань, у его груза во время движения сорвало крышу, и оттуда начали вылетать дроны.

По данным «Baza», следователи возбудили уголовное дело по статье «Теракт». Они разыскивают владельца большегрузов.

Ранее арендодателей склада, где могли собирать БПЛА для атаки на Рязань, задержали.