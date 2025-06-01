Стало известно, где могли подготавливать фуры с дронами для атаки на Рязань

По предварительной информации канала, фуры, с которых осуществлялся запуск коптеров в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Иркутской областях, имели челябинские номера. «На Урале же и могли „упаковываться“ контейнеры на одном из складов», — говорится в посте. Напомним, Рязань атаковали БПЛА, поврежден жилой дом. Пострадавших нет. Позже стало известно, что ВСУ пытались атаковать аэродром в Рязанской области FPV-дронами. Кроме того, выяснилось, что их запускали из фур, водитель задержан.

Стало известно, где могли подготавливать фуры с дронами для атаки на Рязань. Об этом 1 июня пишет SHOT.

По предварительной информации канала, фуры, с которых осуществлялся запуск коптеров в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Иркутской областях, имели челябинские номера.

«На Урале же и могли „упаковываться“ контейнеры на одном из складов», — говорится в посте.

Напомним, Рязань атаковали БПЛА, поврежден жилой дом. Пострадавших нет. Позже стало известно, что ВСУ пытались атаковать аэродром в Рязанской области FPV-дронами. Кроме того, выяснилось, что их запускали из фур, водитель задержан.