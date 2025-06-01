МО: ВСУ пытались атаковать аэродром в Рязанской области FPV-дронами

На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны.

В воскресенье, 1 июня, ВСУ пытались атаковать аэродром в Рязанской области FPV-дронами. Об этом сообщило Минобороны в соцсетях.

«Сегодня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях», — говорится в сообщении.

На военных аэродромах в Рязанской, Ивановской и Амурской областях атаки отразили.

В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в близости от аэродромов, произошло возгорание авиационной техники.

Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.

Некоторые участники терактов задержаны.

Напомним, Рязань атаковали БПЛА, поврежден жилой дом.